У Богуслаєва заперечують, що платять податки бойовикам

У "Мотор Січі" кажуть, що у них немає інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мотор Січ" завжди платило податки лише до державного бюджету країни", - наголосив Малиш.

"Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", - додав він.

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