У Богуслаєва заперечують, що платять податки бойовикам
П'ятниця, 19 липня 2019, 17:46
У "Мотор Січі" кажуть, що у них немає інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш, передає "Інтерфакс-Україна".
"Мотор Січ" завжди платило податки лише до державного бюджету країни", - наголосив Малиш.
"Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", - додав він.
Нагадаємо:
- У Службі безпеки заявили, що припинили незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".