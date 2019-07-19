У Богуслаєва заперечують, що платять податки бойовикам

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П'ятниця, 19 липня 2019, 17:46

У "Мотор Січі" кажуть, що у них немає інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мотор Січ" завжди платило податки лише до державного бюджету країни", - наголосив Малиш.

"Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", - додав він.

Нагадаємо:

  • У Службі безпеки заявили, що припинили незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".

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Теми: Донбас податки


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