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У Богуслаева отрицают, что платят налоги боевикам

Пятница, 19 июля 2019, 17:46

В "Мотор Сичи" говорят, что у них нет информации о каких-либо налоговых платежах в неподконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш, передает "Интерфакс-Украина".

"Мотор Сич" всегда платило налоги только в государственный бюджет страны", - подчеркнул Малыш.

"Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее в Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которые в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".

Темы: Донбассналоги
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