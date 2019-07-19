У Богуслаева отрицают, что платят налоги боевикам

В "Мотор Сичи" говорят, что у них нет информации о каких-либо налоговых платежах в неподконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш, передает "Интерфакс-Украина".

"Мотор Сич" всегда платило налоги только в государственный бюджет страны", - подчеркнул Малыш.

"Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - добавил он.

Напомним: