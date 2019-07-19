Під обстрілом бойовиками Красногорівки загинув мирний житель
Джерело: Операція об’єднаних сил
Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню повідомив про обстріл Красногорівки Донецької області, внаслідок якого загинув 60-річний чоловік.
Деталі: Противник вистрелив із гранатомету СПГ-9 з боку Старомихайлівки.
Чоловік отримав поранення внаслідок вибуху гранати ОГ-9 поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 36. Під час вибуху він був на городі неподалік від будинку.
Пораненого доставили до лікарні в Курахово, де він помер від численних уламкових поранень.
Штаб: "Незважаючи на існуючі домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, збройні формування Російської Федерації та їх найманці вкотре скоїли військовий злочин, адже підступно застосували зброю проти мирного цивільного населення".
Історія питання:
- Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
- Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
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