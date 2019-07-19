Под обстрелом Красногоровки боевиками погиб мирный житель
Источник: Операция объединенных сил
Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщил об обстреле Красногоровка Донецкой области, в результате которого погиб 60-летний мужчина.
Детали: Противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 со стороны Старомихайловки.
Мужчина получил ранения от взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки по улице Чайковского, 36. Во время взрыва он находился на огороде недалеко от дома.
Раненого доставили в больницу в Курахово, где он умер от многочисленных осколочных ранений.
Штаб: "Несмотря на существующие договоренности и нормы международного гуманитарного права, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в очередной раз совершили военное преступление, коварно применив оружие против мирного гражданского населения".
История вопроса:
- Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.
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