Под обстрелом Красногоровки боевиками погиб мирный житель

Источник: Операция объединенных сил

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщил об обстреле Красногоровка Донецкой области, в результате которого погиб 60-летний мужчина.

Детали: Противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 со стороны Старомихайловки.

Мужчина получил ранения от взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки по улице Чайковского, 36. Во время взрыва он находился на огороде недалеко от дома.

Раненого доставили в больницу в Курахово, где он умер от многочисленных осколочных ранений.

Штаб: "Несмотря на существующие договоренности и нормы международного гуманитарного права, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в очередной раз совершили военное преступление, коварно применив оружие против мирного гражданского населения".

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