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Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через прийняття Радою закону про мову

П'ятниця, 17 травня 2019, 23:24

Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання може відбутися наступного понеділка", - написав речник.

За його словами, коментувати це рішення немає сенсу.

"Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - наголосив Ніколенко.

Він заявив, що таким чином Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН.

"Рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова. У травні це – Індонезія", - додав речник.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • 25 квітня народні депутати ухвалилизакон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".

Українська правда

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Теми: РосіяООНмоваУкраїна
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