Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через прийняття Радою закону про мову

Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання може відбутися наступного понеділка", - написав речник.

За його словами, коментувати це рішення немає сенсу.

"Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - наголосив Ніколенко.

Він заявив, що таким чином Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН.

"Рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова. У травні це – Індонезія", - додав речник.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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