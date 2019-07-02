Вакарчук присоромив Тимошенко за прогули в Раді
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко проігнорувала понад 75% голосувань у Верховній раді і закликав її дотримуватися дисципліни або скласти мандат, якщо вона пройде у новий парламент.
Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає прес-служба партії.
"Я запитав у Юлії Володимирівни, чи готова їх фракція, в разі проходження в парламент, підтримати ініціативу "Голосу" щодо позбавлення мандату за прогули. Вона погодилась і зазначила, що є дуже дисциплінованою депутаткою", - розповів Вакарчук.
За його словами, він порахував кількість прогуляних або проігнорованих Тимошенко голосувань у Раді, і їхня кількість складає понад 75% голосувань.
"Сподіваюсь, якщо вони пройдуть в новий парламент і підтримають нашу пропозицію, то вирішать питання власної дисципліни. Інакше Юлія Володимирівна пробуде там не більше однієї сесії, а потім вимушена буде скласти мандат", — сказав лідер "Голосу".
На його думку, нова політика — це не про нові обличчя, а про нові підходи до парламентаризму.
Він зазначив, що декого з його команди часто звинувачують в тому, що вони працювали зі старими політиками і наголосив, що вони працювали в уряді реформаторів, але пішли звідти тому, що були не згодні працювати за чужими правилами та в чужих командах.
"Зараз у нас велика потужна команда людей, яка готова працювати на будь-яких позиціях, в тому числі урядових, щоб змінювати країну", — додав Вакарчук.
Перевірено УП: Як повідомили "Українській правді" у громадському русі "Чесно", Тимошенко взяла участь у 21% голосувань Ради. Тобто, прогуляла або проігнорувала 79% голосувань.
Письмово вона була зареєстрована на 433 засіданнях Ради. Пропустила нардеп 135 парламентських засідань, з яких на 99 засіданнях вона була відсутня з невідомих причин і на 36 - через відпустку або хворобу.
У свою чергу Тимошенко відповіла йому: "Ну ви ж не ходили, коли були депутатом".
На що Вакарчук зазначив, що не хотів би цієї теми торкатися і додав, що був на 90% всіх засідань.
"Мене вважали діючим народним депутатом, хоча я відмовився від цього", - сказав він.
Тимошенко наголосила, що попри бажання, він не мав права не ходити на засідання, поки його не позбавили мандату.
За підрахунками руху "Чесно", за час каденції у Верховній Раді Вакарчук і сам потрапив до лав прогульників.
Перевірено УП: Згідно з даними реєстрації в електронній системі "Рада" зі 127 засідань він пропустив 44% - 56 парламентських засідань.
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Нагадаємо:
- Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
- Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.