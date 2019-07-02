Вакарчук присоромив Тимошенко за прогули в Раді

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко проігнорувала понад 75% голосувань у Верховній раді і закликав її дотримуватися дисципліни або скласти мандат, якщо вона пройде у новий парламент.

Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає прес-служба партії.

"Я запитав у Юлії Володимирівни, чи готова їх фракція, в разі проходження в парламент, підтримати ініціативу "Голосу" щодо позбавлення мандату за прогули. Вона погодилась і зазначила, що є дуже дисциплінованою депутаткою", - розповів Вакарчук.

За його словами, він порахував кількість прогуляних або проігнорованих Тимошенко голосувань у Раді, і їхня кількість складає понад 75% голосувань.

"Сподіваюсь, якщо вони пройдуть в новий парламент і підтримають нашу пропозицію, то вирішать питання власної дисципліни. Інакше Юлія Володимирівна пробуде там не більше однієї сесії, а потім вимушена буде скласти мандат", — сказав лідер "Голосу".

На його думку, нова політика — це не про нові обличчя, а про нові підходи до парламентаризму.

ВІн зазначив, що декого з його команди часто звинувачують в тому, що вони працювали зі старими політиками і наголосив, що вони працювали в уряді реформаторів, але пішли звідти тому, що були не згодні працювати за чужими правилами та в чужих командах.

"Зараз у нас велика потужна команда людей, яка готова працювати на будь-яких позиціях, в тому числі урядових, щоб змінювати країну", — додав Вакарчук.

У свою чергу Тимошенко відповіла йому: "Ну ви ж не ходили, коли були депутатом".

На що Вакарчук зазначив, що не хотів би цієї теми торкатися і додв, що був на 90% всіх засідань.

"Мене вважали діючим народним депутатом, хоча я відмовився від цього", - сказав він.

Тимошенко наголосила, що попри бажання, він не мав права не ходити на засідання, поки його не позбавили мандату.

#Чи правда? За підрахунками руху "Чесно", за час каденції у Верховній Раді Вакарчук і сам потрапив до лав прогульників: "Згідно з даними реєстрації в електронній системі "Рада" він був присутній на 71 засіданні та відсутній на 56-ти".

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