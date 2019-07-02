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На Майдані збереться протест через останні рішення ЦВК

Вівторок, 2 липня 2019, 18:36

На Майдані Незалежності у Києві у вівторок ввечері планують провести протестну акцію через рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

Зокрема, повідомлення про зустріч на Майдані написав активіст Роман Синіцин у своєму Facebook.

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати. Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і по закону взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць небесної сотні", - написав він.

"Я цього терпіти не збираюсь. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан. Якщо ви з нами - робіть репост і приходьтеБайдуже за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського. Головне, щоб ви були за Україну", - додав Синіцин.

Станом на 18:30 пост Синіцина поширили півтори тисячі разів.

Також про участь в акції написали нардеп Мустафа Найєм і його брат Масі.

У Facebook також створили подію "Терпіти більше не можна", на яку також підписалися близько 1,5 тисяч людей.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія у віторок зареєструвала кандидатами у народні депутати колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

Українська правда

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Теми: ЦВКМайданКлюєв
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