У президента розповіли, яких послів звільняють і чому

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Вівторок, 16 липня 2019, 12:56

Географія звільнених 12 послів дуже широка.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив зовнішньополітичний радник президента Вадим Пристайко.

"12 послів всіх регіонів світу. Ми не спеціально брали по одному послу з регіонів. Так склалося. Насправді, дуже широка географія представлена – і в Африці, і в Азії, і в Європі також", - сказав він.

Пристайко розповів, що більшість із звільнених послів перебувають на посаді значно більший термін, ніж "традиційний для української дипломатії 4-5 років".

"Деякі посли пересиділи вдвічі більше. Деякі були призначенні не те що попереднім, а навіть декілька ротацій президентом до того. В переважній більшості відбувається процес ротації, планове заміщення керівників глав дипломатичних закордонних місій", - сказав він, додавши, що послів уже попереджено про ротацію.

Нагадаємо:

  • Нещодавно президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
  • Проте Верховна Рада не змогла звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна і не призначила Пристайка.
  • 15 липня Офіс Зеленського повідомив, що розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.
  • Серед звільнених послів є також посол США Валерій Чалий.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: міжнародні відносини президент Зеленський


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