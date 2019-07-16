У президента розповіли, яких послів звільняють і чому
Географія звільнених 12 послів дуже широка.
Про це під час брифінгу у вівторок повідомив зовнішньополітичний радник президента Вадим Пристайко.
"12 послів всіх регіонів світу. Ми не спеціально брали по одному послу з регіонів. Так склалося. Насправді, дуже широка географія представлена – і в Африці, і в Азії, і в Європі також", - сказав він.
Пристайко розповів, що більшість із звільнених послів перебувають на посаді значно більший термін, ніж "традиційний для української дипломатії 4-5 років".
"Деякі посли пересиділи вдвічі більше. Деякі були призначенні не те що попереднім, а навіть декілька ротацій президентом до того. В переважній більшості відбувається процес ротації, планове заміщення керівників глав дипломатичних закордонних місій", - сказав він, додавши, що послів уже попереджено про ротацію.
Нагадаємо:
- Нещодавно президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
- Проте Верховна Рада не змогла звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна і не призначила Пристайка.
- 15 липня Офіс Зеленського повідомив, що розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.
- Серед звільнених послів є також посол США Валерій Чалий.