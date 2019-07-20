Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

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Суббота, 20 июля 2019, 07:15

Валерий Чалый прокомментировал завершение своей четырехлетней работы в качестве посла Украины в США отметив, что он вернется в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам.

Об этом он написал в Facebook.

"Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", - написал он.

Чалый подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

Он также добавил, что впереди еще много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев".

Напоминаем:

  • Президент Украины Владимир Зеленский уволил 12 послов Украины в разных странах. В том числе Валерия Чалого с должности посла в США.

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Темы: Чалый США


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