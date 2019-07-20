Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

Суббота, 20 июля 2019, 07:15

Валерий Чалый прокомментировал завершение своей четырехлетней работы в качестве посла Украины в США отметив, что он вернется в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам.

Об этом он написал в Facebook.

"Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", - написал он.

Чалый подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

Он также добавил, что впереди еще много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев".

Напоминаем:

  • Президент Украины Владимир Зеленский уволил 12 послов Украины в разных странах. В том числе Валерия Чалого с должности посла в США.

Темы: ЧалыйСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Чалый
В США возникла настороженность относительно новой власти Украины – Чалый
Чалый о встрече Зеленского и Трампа: Это вопрос следующих месяцев
Посол о встрече Трампа с Зеленским: В приглашении есть четкие сигналы
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: