Війна на сході: Окупанти застосовують артилерію, двоє загиблих і троє поранених

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- біля Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;

- два рази неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;

- тричі околиці Талаківки – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

- в районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомета;

- два рази поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

- біля Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

- неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Чермалик – з міномета калібру 82 мм;

- двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, - озброєння БМП та стрілецької зброї;

- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемета;

- околиці Харчовика – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

- двічі біля Південного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

- околиці Луганського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;

- в районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемета.

В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 19 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: біля Гранітного зі стрілецької зброї та неподалік Лебединського з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: двічі поблизу Щастя з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів і околиці Нижньотеплого з великокаліберного кулемета.