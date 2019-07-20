Війна на сході: Окупанти застосовують артилерію, двоє загиблих і троє поранених

10209 переглядів
Субота, 20 липня 2019, 07:56

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета; 
- два рази неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок; 
- тричі околиці Талаківки – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
- в районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомета;
- два рази поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- біля Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
- неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Чермалик – з міномета калібру 82 мм;
- двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, - озброєння БМП та стрілецької зброї;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемета;
- околиці Харчовика – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі біля Південного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- околиці Луганського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемета.

В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 19 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: біля  Гранітного зі стрілецької зброї та неподалік Лебединського з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: двічі поблизу Щастя з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів і околиці Нижньотеплого з великокаліберного кулемета.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський показав "мобільні хатини" для військових в ООС 19 липня 2019, 11:06
Війна на сході: 15 обстрілів за добу, втрат немає 18 липня 2019, 07:39
На межі з ОРДЛО затримали двох представників окупантів 17 липня 2019, 13:08
Усі новини
Головні новини
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"
ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької
Зеленський відреагував на справу Шеремета: Чекає звіту силовиків за три дні
Усі новини
історія

20 фактів з минулого, які ви не знали про Волинь

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

безпека

Що мають знати батьки, щоб захистити дитину від сексуальних домагань