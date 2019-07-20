Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: Окупанти застосовують артилерію, двоє загиблих і троє поранених

Субота, 20 липня 2019, 07:56

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета; 
- два рази неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок; 
- тричі околиці Талаківки – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
- в районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомета;
- два рази поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- біля Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
- неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Чермалик – з міномета калібру 82 мм;
- двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, - озброєння БМП та стрілецької зброї;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемета;
- околиці Харчовика – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі біля Південного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- околиці Луганського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемета.

В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 19 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: біля  Гранітного зі стрілецької зброї та неподалік Лебединського з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: двічі поблизу Щастя з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів і околиці Нижньотеплого з великокаліберного кулемета.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: