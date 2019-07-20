Война на востоке: Оккупанты применяют артиллерию, двое погибших и трое раненых
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Широкино - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Богдановка - изавтоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- два раза неподалеку Марьинки - из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок;
- трижды окраины Талаковки- из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем;
- в районе населенного пункта Тарамчук – из автоматического гранатомета;
- два раза вблизи Гнутового - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- у Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку Березового - из гранатометов различных систем;
- окрестности Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Чермалык - из миномета калибра 82 мм;
- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, - вооружения БМП и стрелкового оружия;
- у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберного пулемета;
- окрестности Пищевика - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:
- вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды у Южного - из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новолуганское - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- окрестности Луганского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Счастье - из крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.
По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: у Гранитного из стрелкового оружия и неподалеку Лебединского из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: дважды вблизи Счастья из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов и окрестности Нижнетеплого из крупнокалиберного пулемета.
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