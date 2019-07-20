ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

Європейський суд з прав людини завершив розгляд у справі Наталії Седлецької проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої хотіли отримати доступ до даних з телефону журналістки, і тепер перейшов до стадії винесення рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Цей етап може тривати протягом року або півтора, заявив адвокат Седлецької Сергій Заєць.

"Європейський суд завершив стадію комунікації у справі. Це частина провадження, коли сторони мають можливість обмінятися коментарями. У подальшому за наданими сторонами матеріалами та коментарями суд ухвалює рішення. Як правило, цей період розтягується на рік-півтора", – каже Заєць.

За аналогією із українською системою судочинства, яку наводить захисник журналістки, "Європейський суд ніби в нарадчій кімнаті – він запитав сторони про те, що було важливим або незрозумілим, а тепер оцінює позиції сторін".

Крім того, як зазначив Заєць, півтора року на ухвалення рішення є насправді "стислим для ЄСПЛ терміном".

"Зараз секретаріат готує текст рішення – як правило, це конкретний досвідчений юрист суду. Він готує проект рішення, узгоджує його з суддями, причетними до розгляду справи. Потім відбувається складна процедура узгодження всередині суду. І вже потім суд виносить рішення і повідомляє про нього сторонам", – пояснив адвокат.

Він додав: "Можна сказати, що зараз рахунок 2:0 і боротьба йде за останнє очко. Перше ми взяли, коли суд застосував правило 39 на місяць. Друге – коли заходи було поширено безстроково. Зараз вирішується справа по суті. Але вже зараз ця справа має вплив на нашу дійсність".

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