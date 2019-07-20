ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

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Субота, 20 липня 2019, 14:29

Європейський суд з прав людини завершив розгляд у справі Наталії Седлецької проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої хотіли отримати доступ до даних з телефону журналістки, і тепер перейшов до стадії винесення рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Цей етап може тривати протягом року або півтора, заявив адвокат Седлецької Сергій Заєць.

"Європейський суд завершив стадію комунікації у справі. Це частина провадження, коли сторони мають можливість обмінятися коментарями. У подальшому за наданими сторонами матеріалами та коментарями суд ухвалює рішення. Як правило, цей період розтягується на рік-півтора", – каже Заєць.

За аналогією із українською системою судочинства, яку наводить захисник журналістки, "Європейський суд ніби в нарадчій кімнаті – він запитав сторони про те, що було важливим або незрозумілим, а тепер оцінює позиції сторін". 

Крім того, як зазначив Заєць, півтора року на ухвалення рішення є насправді "стислим для ЄСПЛ терміном".

"Зараз секретаріат готує текст рішення – як правило, це конкретний досвідчений юрист суду. Він готує проект рішення, узгоджує його з суддями, причетними до розгляду справи. Потім відбувається складна процедура узгодження всередині суду. І вже потім суд виносить рішення і повідомляє про нього сторонам", – пояснив адвокат.

Він додав: "Можна сказати, що зараз рахунок 2:0 і боротьба йде за останнє очко. Перше ми взяли, коли суд застосував правило 39 на місяць. Друге – коли заходи було поширено безстроково. Зараз вирішується справа по суті. Але вже зараз ця справа має вплив на нашу дійсність".

Нагадаємо,

  • ЄСПЛ розпочав розгляд справи Седлецької по суті наприкінці листопада 2018 р. Відтоді він запросив та отримав коментарі сторін від обох сторін.
  • У жовтні 2018 року ЄСПЛ безстроково заборонив слідчим отримувати дані з мобільних телефонів авторки та ведучої програми "Схеми" Наталки Седлецької: слідчі ГПУ не мають права реалізовувати доступ до будь-яких даних з телефона журналістки, допоки не отримають від ЄСПЛ іншого повідомлення. При цьому суд розглядає повну скаргу Седлецької "в пріоритетному порядку".
  • Це рішення ЄСПЛ стало другим в історії суду, коли "Правило 39" було застосоване щодо статті 10 Конвенції ("Свобода вираження поглядів"), і перша справа, у якій йдеться про захист журналістських джерел.
  • Таке рішення в ЄСПЛ винесли невдовзі після того, як захист журналістки подав до суду повний текст скарги і звернення про продовження обмежувальних заходів. Перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі журналістки були винесені судом 18 вересня і діяли один місяць.
  • У зверненні Седлецька просила суд зупинити збір Генпрокуратурою обмеженого переліку інформації з її телефона за період у 17 місяців.
  • Дозвіл на збір цієї інформації слідству видав Апеляційний суд Києва 18 вересня 2018 року. 
  • Генпрокурор Юрій Луценко запевнив, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку якихось даних Наталки Седлецької та Христини Бердинських, окрім дат їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу будівлі НАБУ, що дозволить ГПУ розкрити злочин.
  • З 2017 року Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

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Теми: ЗМІ суд


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