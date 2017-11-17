Луценко про "плівки Ситника": Вражає реакція журналісток на "полуничку"

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що розслідування у справі про ймовірне розголошення даних слідства, у якій фігурує директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, "буде об'єктивним".

Про це він сказав журналістам у Києві в п'ятницю.

"Хочу зразу заявити, що в нас немає провадження проти Ситника. Зареєстровано провадження за фактом ймовірного розголошення таємних документів, про що зробила відповідну заяву народний депутат, а потім і особа, яка вважає себе потерпілою", – заявив він.

"На плівках (аудіозаписи, які фігурують у справі - ред.), особа, схожа на пана Ситника, перед рядом журналістів демонструє матеріали, здобуті в ході санкціонованого судом прослуховування однієї жінки. Мене найбільше вразило не це, а підленький сміх журналісток, які реагували на озвучену "клубнічку", – сказав Луценко.

(На записі, який виклали в мережу, чоловік з голосом, подібним до Ситника, говорячи про справу Кулика, зачитує частину телефонної розмови жінки з подругою, які обговорюють, "нестандартне джерело отримання доходів". Запис вперше з'явився на сайті "Обозрєватель". Стверджується, що нібито це офрекордс запис розмови Ситника з окремими журналістами).

За його словами, про обвинувачення наразі не йдеться: "зареєстровано заяву, будуть проведені відповідні слідчі дії, все буде об'єктивно".

"Якщо підтвердиться, що цей документ мав статус секретності, а ця особа належить до правоохоронних органів, звичайно, в неї будуть проблеми з законом. Але поки – все це лише припущення", – зазначив Луценко.

На запитання журналістів, чи означає низка взаємно порушених справ і звинувачень "війну між правоохоронними та антикорупційними органами", генпрокурор визнав, що ознаки конфлікту є.

"Мені здається, відбувається дестабілізація злагодженої роботи всієї правоохоронної структури", – каже очільник ГПУ.

В цьому ключі Луценко заявив, що підтримує рішення двох профільних комітетів парламенту про скликання екстреного закритого засідання антикорупційного і правоохоронного комітетів Верховної Ради найближчим часом.

"Заслухати звіт НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, при потребі – МВС, хоча вони зараз не втягнуті в цей конфлікт, і припинити персональний захист мундиру шляхом порушення справ у відповідь", – сказав генпрокурор, висловивши сподівання, що вдасться скерувати зусилля на боротьбу з корупцією, а не на міжусобні конфлікти.

"Спільна робота проти особистих воєн", – резюмував Луценко.

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16 листопада стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Повідомлялося, що Ситника можуть викликати на допит уже 17 листопада.

Водночас сам директор НАБУ, за даними УП, перебуває у відрядженні у Португалії.

Зазначалося, ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

17 листопада стало відомо, що ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо директора НАБУ за зверненням депутатки від "Народного фронту" Олени Масоріної та цивільної дружини у минулому військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика Ірини Німець.