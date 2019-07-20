ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Европейский суд по правам человека завершил разбирательство по делу Натальи Седлецкой против Генпрокуратуры Украины, следователи которой хотели получить доступ к данным телефона журналистки, и теперь перешел к стадии вынесения решения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Этот этап может продолжаться в течение года или полутора, заявил адвокат Седлецкой Сергей Заяц.

"Европейский суд завершил стадию коммуникации в деле. Это часть производства, когда стороны имеют возможность обменяться комментариями. В дальнейшем по предоставленным сторонами материалам и комментариям суд принимает решение. Как правило, этот период растягивается на год-полтора", - говорит Заяц.

По аналогии с украинской системой судопроизводства, которую приводит защитник журналистки, "Европейский суд будто в совещательной комнате - он спросил стороны о том, что было важным или непонятным, а теперь оценивает позиции сторон".

Кроме того, как отметил Заяц, термин в полтора года на принятие решения является на самом деле "сжатым для ЕСПЧ термином".

"Секретариат готовит текст решения - как правило, это конкретный опытный юрист суда. Он готовит проект решения, согласовывает его с судьями, причастными к рассмотрению дела. Затем происходит сложная процедура согласования внутри суда. И уже потом суд выносит решение и сообщает о нем сторонам", - пояснил адвокат.

Он добавил: "Можно сказать, что сейчас счет 2:0 и борьба идет за последнее очко. Первое мы взяли, когда суд применил правило 39 на месяц. Второе - когда меры были применены бессрочно. Сейчас решается дело по существу. Но уже сейчас это дело имеет влияние на нашу действительность".

Напомним,