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ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Суббота, 20 июля 2019, 14:29
ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Европейский суд по правам человека завершил разбирательство по делу Натальи Седлецкой против Генпрокуратуры Украины, следователи которой хотели получить доступ к данным телефона журналистки, и теперь перешел к стадии вынесения решения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Этот этап может продолжаться в течение года или полутора, заявил адвокат Седлецкой Сергей Заяц.

"Европейский суд завершил стадию коммуникации в деле. Это часть производства, когда стороны имеют возможность обменяться комментариями. В дальнейшем по предоставленным сторонами материалам и комментариям суд принимает решение. Как правило, этот период растягивается на год-полтора", - говорит Заяц.

По аналогии с украинской системой судопроизводства, которую приводит защитник журналистки, "Европейский суд будто в совещательной комнате - он спросил стороны о том, что было важным или непонятным, а теперь оценивает позиции сторон".

Кроме того, как отметил Заяц, термин в полтора года на принятие решения является на самом деле "сжатым для ЕСПЧ термином".

"Секретариат готовит текст решения - как правило, это конкретный опытный юрист суда. Он готовит проект решения, согласовывает его с судьями, причастными к рассмотрению дела. Затем происходит сложная процедура согласования внутри суда. И уже потом суд выносит решение и сообщает о нем сторонам", - пояснил адвокат.

Он добавил: "Можно сказать, что сейчас счет 2:0 и борьба идет за последнее очко. Первое мы взяли, когда суд применил правило 39 на месяц. Второе - когда меры были применены бессрочно. Сейчас решается дело по существу. Но уже сейчас это дело имеет влияние на нашу действительность".

Напомним,

  • Европейский суд начал рассмотрение дела Седлецкой по сути в конце ноября. С тех пор он получил комментарии сторон от обеих сторон.
  • В октябре ЕСПЧ бессрочно запретил следователям получать данные с мобильных телефонов автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой: следователи ГПУ не имеют права реализовывать доступ к любым данным с телефона журналистки, пока не получат от ЕСПЧ другого сообщения. При этом суд рассматривает полную жалобу Седлецкой "в приоритетном порядке".
  • Решение ЕСПЧ стало вторым в истории суда, когда "Правило 39" было применено по статье 10 Конвенции ( "Свобода выражения мнения"), и первое дело, в котором говорится о защите журналистских источников.
  • В обращении Седлецкая просила суд остановить сбор Генеральной прокуратурой Украины ограниченного перечня информации с ее телефона за период в 17 месяцев. Разрешение на сбор этой информации следствию выдал Апелляционный суд Киева 18 сентября 2018 года.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что следствие не требует от оператора мобильной связи каких-то данных журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, кроме дат их пребывания в зоне действия вышки мобильной оператора у здания НАБУ, что позволит ГПУ раскрыть преступление.
  • С 2017 года Генпрокуратура расследует уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

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Темы: СМИсуд
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