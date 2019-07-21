На Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я"
З початком 21 липня на Донбасі починається "хлібне перемир’я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.
Про це йдеться у зайві Тристоронньої контактної групи, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.
У документі, прийнятому ТКГ, вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
20 липня інформаційні ресурси контрольованих Росією "Л/ДНР" поширили заяви ватажків "народних міліцій", які зазначили, що донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії.
Крім того, згідно домовленостей, які були досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, сторони повинні публічно заявити про припинення вогню.
У заяві ТКГ також було наголошено на важливості відмови від наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій, застосування будь-якого виду вогню.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.