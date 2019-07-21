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На Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я"

Неділя, 21 липня 2019, 00:43
На Донбасі почало діяти хлібне перемир’я

З початком 21 липня на Донбасі починається "хлібне перемир’я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. 

Про це йдеться у зайві Тристоронньої контактної групи, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

У документі, прийнятому ТКГ, вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

20 липня інформаційні ресурси контрольованих Росією "Л/ДНР" поширили заяви ватажків "народних міліцій", які зазначили, що донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії.

Крім того, згідно домовленостей, які були досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, сторони повинні публічно заявити про припинення вогню.

У заяві ТКГ також було наголошено на важливості відмови від наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій, застосування будь-якого виду вогню.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаООС
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