У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори

Поліція зафіксувала першу спробу фальсифікувати результати парламентських виборів - на одній із дільниць Бахмута Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Про це повідомив у Facebook речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" чи "правильну" назву партії", - підкреслив він.

За його словами, по прибуттю на місце слідчо-оперативної групи поліції, члени комісії, щоб приховати сліди злочину, залили підписані протоколи чорнилом.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 статті 158 ККУ - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування". Санкція статті - від 7 до 10 років ув'язнення.

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