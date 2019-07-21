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У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори

Неділя, 21 липня 2019, 01:07
У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори

Поліція зафіксувала першу спробу фальсифікувати результати парламентських виборів - на одній із дільниць Бахмута Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Про це повідомив у Facebook речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" чи "правильну" назву партії", - підкреслив він.

За його словами, по прибуттю на місце слідчо-оперативної групи поліції, члени комісії, щоб приховати сліди злочину, залили підписані протоколи чорнилом.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 статті 158 ККУ - "...фальсифікація виборчих документів.., підсумків голосування". Санкція статті - від 7 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо:

  • В "день тиші" напередодні позачергових парламентських виборів у Києві та регіонах було виявлено приховану та відверту агітацію на підтримку учасників перегонів. 

Українська правда

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Теми: бюджетвиборифальсифікації
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