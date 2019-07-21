В полиции рассказали о первой попытке фальсифицировать выборы

Полиция зафиксировала первую попытку фальсифицировать результаты парламентских выборов - на одном из участков Бахмута члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

Об этом сообщил в Facebook представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"В школе г. Бахмут, где находится 624 ГИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - подчеркнул он.

По его словам, по прибытию на место следственно-оперативной группы полиции, члены комиссии, чтобы скрыть следы преступления, залили подписанные протоколы чернилами.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 статьи 158 УК - "... фальсификация избирательных документов .., итогов голосования". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

Напомним: