Відкрилися перші виборчі дільниці за кордоном

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Неділя, 21 липня 2019, 05:56

В ніч з суботи на неділю, 21 липня, стартувало голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України за кордоном.

Про це повідомляє ЦВК.

Першими свої голоси почали віддавати виборці, зареєстровані в Австралії і Новій Зеландії. Виборча дільниця, створена при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрилася приблизно о 01:00 за київським часом.

О другій ночі по Києву відкрилися виборчі дільниці в столиці Японії Токіо і столиці Республіки Корея Сеулі. 

Завершувати голосування за кордоном на виборах в Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня. За даними ЦВК, усього за кордоном знаходиться 102 виборчі дільниці. 

  • Нагадаємо:

    У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори.



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Теми: ЦВК вибори


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