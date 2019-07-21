Відкрилися перші виборчі дільниці за кордоном

В ніч з суботи на неділю, 21 липня, стартувало голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України за кордоном.

Про це повідомляє ЦВК.

Першими свої голоси почали віддавати виборці, зареєстровані в Австралії і Новій Зеландії. Виборча дільниця, створена при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрилася приблизно о 01:00 за київським часом.

О другій ночі по Києву відкрилися виборчі дільниці в столиці Японії Токіо і столиці Республіки Корея Сеулі.

Завершувати голосування за кордоном на виборах в Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня. За даними ЦВК, усього за кордоном знаходиться 102 виборчі дільниці.

Нагадаємо:



У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори.





