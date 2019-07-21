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Открылись первые избирательные участки за границей

Воскресенье, 21 июля 2019, 05:56

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины за рубежом.

Об этом сообщает ЦИК.

Первыми свои голоса начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся примерно в 01:00 по киевскому времени.

В два ночи по Киеву открылись избирательные участки в столице Японии Токио и столице Республики Корея Сеуле. 

Завершать голосование за рубежом на выборах в Раду будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 июля. По данным ЦИК, всего за границей находятся 102 избирательных участка.

Напомним:

  • В полиции рассказали о первой попытке фальсифицировать выборы.

Темы: ЦИКвиборы
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