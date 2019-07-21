Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі

10758 переглядів
Неділя, 21 липня 2019, 06:43

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час. 

Про це в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald зазначив генсек.

"Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

"Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", - додав він.

Нагадаємо:

Колишній президент Петро Порошенко обіцяв провести референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, коли Україна буде готовність до вступу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАТО Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У НАТО помилково розкрили місця розміщення ядерної зброї в Європі 17 липня 2019, 08:38
Ердоган хоче виробляти С-400 разом з Росією 16 липня 2019, 04:44
Генсек НАТО повідомив про нову ядерну ракету Росії 15 липня 2019, 04:12
Усі новини
Головні новини
В Україні відкрилися всі дільниці, 27 із запізненням – ЦВК
Разумков прокоментував чутки про те, що він стане спікером Ради
В Україні почалися дострокові парламентські вибори
Верховний Суд дозволив ЦВК відмовити Онищенку в реєстрації
Усі новини
Досвід

Історія подружжя, яке створює візитку України

психологія

Зламана самооцінка: 10 способів її відновити

комікси

Комікси вихідного дня для шанувальників чорного гумору