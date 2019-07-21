Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час.

Про це в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald зазначив генсек.

"Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

"Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", - додав він.





Нагадаємо:

Колишній президент Петро Порошенко обіцяв провести референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, коли Україна буде готовність до вступу.