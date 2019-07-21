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Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі

Неділя, 21 липня 2019, 06:43

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що питання вступу України до НАТО займе певний час. 

Про це в інтерв'ю канадському виданню The Chronicle Herald зазначив генсек.

"Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

Столтенберґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

"Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус", - додав він.

Нагадаємо:

Колишній президент Петро Порошенко обіцяв провести референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, коли Україна буде готовність до вступу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїна
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