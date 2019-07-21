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Генсек НАТО прокомментировал возможное членство Украины в альянсе

Воскресенье, 21 июля 2019, 06:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.

Об этом в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald отметил генсек.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - отметил чиновник.

Столтенберґ подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

"Конечно Украине сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", - добавил он.

Напомним:

Бывший президент Петр Порошенко обещал провести референдум по вступлению в Североатлантический альянс, когда Украина будет готовность ко вступлению.



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Темы: НАТОУкраина
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