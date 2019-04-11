Порошенко про НАТО: Референдум і так буде, читайте "матчастину"

Президент і кандидат у президенти Петро Порошенко обіцяє референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, коли буде готовність до вступу.

Про це він заявив на 12-му безпековому форумі в Києві 11 квітня, непрямо відповідаючи опоненту Володимиру Зеленському.

Чинний глава держави нагадав, що вже внесено зміни до Конституції щодо курсу на євроатлантичну інтеграцію..

"Вчора я підписав унікальний указ про запуск річної національної програми зміцнення партнерства між Україною та НАТО, де чітко розписано, що до 2020 року, ми маємо зробити, щоб у 2023 році відповідати критеріям, які дозволять підписати план дій щодо членства", – сказав він.

Порошенко переконує: "Лише повноправне членство в ЄС та Північноатлантичному альянсі остаточно й незворотно гарантує українську державну незалежність. Так, членство в ЄС і НАТО, коли ми делегуємо частину повноважень, гарантує нашу незалежність і національну безпеку".

"Моя амбіція чітка: забезпечити успішне виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І в 2023 році, коли буде завершено цей етап реформ, щоб ми мали відповідність критеріям і подали заявку щодо членства в Євросоюзі", – сказав він.

Що ж до членства в НАТО, то, за словами Порошенка, "це альфа і омега" його програми.

"Відтягувати прийняття рішення, відтягувати цю роботу – яким би приводом ви не намагалися це зробити: референдум чи ще щось. Референдум і так буде – почитайте матеріальну часть", – заявив Порошенко.

"Референдум буде тоді ,коли ми підготуємося до вступу – і коли країна, народ буде вносити зміни до Конституції, делегуючи частину суверенних повноважень. Але робити треба зараз і вже, не відкладати", – додав він.

За словами Порошенка, Зеленський намагається перетворити президентські вибори на "шоу", але 21 квітня треба підтвердити європейський і євроатлантичний курс.

"Проголосувати за наш курс на ЄС та НАТО – саме це буде потужним сигналом Путіну, тому, хто точно прийшов не по Крим і Донбас – він їм не потрібен – а по всю Україну. Самі це вибори Путін розглядає як вирішальну битву за всю Україну", – заявив президент.

"Нам точно не можна помилитися. І результат виборів, підтвердження і підтримка євроатлантичного, європейського курсу – це буде потужний сигнал", – додав він.

Чинний глава держави підтвердив, що 12 квітня проведе зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а згодом зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном.

Порошенко також запевнив, що прагне "відстояти наш спільний дім" і "побудувати державу за передовими стандартами", а також пообіцяв "насити новими обличчями" свою команду.

Нагадаємо, кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський вважає, що питання про рух України до Євросоюзу та НАТО потрібно вирішувати на референдумі, а унормування референдумів – у його планах серед перших кроків.