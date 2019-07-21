ООС: 26 обстрілів за добу, двоє поранених
Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 липня
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 13 раз.
"В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення",- повідомили у штабі.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо:
- З початком 21 липня на починається "хлібне перемир’я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua