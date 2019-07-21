ООС: 26 обстрілів за добу, двоє поранених

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 липня

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 13 раз.

"В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення",- повідомили у штабі.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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