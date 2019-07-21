ООС: 26 обстрелов за сутки, двое раненых

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Воскресенье, 21 июля 2019, 07:53

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21июля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения",- сообщили в штабе.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня. 

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Темы: ООС Донбасс


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