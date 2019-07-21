ООС: 26 обстрелов за сутки, двое раненых
Воскресенье, 21 июля 2019, 07:53
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21июля.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз.
"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения",- сообщили в штабе.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним:
- С 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.