У Києві дільниці відкрилися вчасно
Джерело: керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, сайт КМДА
У Києві всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі.
Пряма мова: "Станом на 08:00 у Києві запрацювали усі виборчі дільниці. Наразі голосування відбувається у штатному режимі".
Деталі: 36 тисяч громадян змінили місце голосування, виявивши бажання голосувати у столиці.
У неділю в Україні проходять дострокові парламентські вибори.
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