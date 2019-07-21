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У Києві дільниці відкрилися вчасно

Неділя, 21 липня 2019, 08:57

Джерело: керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, сайт КМДА

У Києві всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі.

Пряма мова: "Станом на 08:00 у Києві запрацювали усі виборчі дільниці. Наразі голосування відбувається у штатному режимі".

Деталі: 36 тисяч громадян змінили місце голосування, виявивши бажання голосувати у столиці.

У неділю в Україні проходять дострокові парламентські вибори.

Українська правда
Теми: Київвибори
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