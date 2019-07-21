В Киеве участки открылись вовремя
Воскресенье, 21 июля 2019, 08:57
Источник: руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сайт КГГА
В Киеве все избирательные участки открылись вовремя, участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме.
Прямая речь: "На 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме".
Детали: 36 тысяч граждан сменили место голосования, выявив желание голосовать в столице.
В воскресенье в Украине проходят досрочные парламентские выборы.
Украинская правда