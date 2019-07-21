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В Киеве участки открылись вовремя

Воскресенье, 21 июля 2019, 08:57

Источник: руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сайт КГГА

В Киеве все избирательные участки открылись вовремя, участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме.

Прямая речь: "На 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме".

Детали: 36 тысяч граждан сменили место голосования, выявив желание голосовать в столице.

В воскресенье в Украине проходят досрочные парламентские выборы.

Украинская правда
Темы: Киеввиборы
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