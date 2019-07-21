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Тимошенко: Ніхто не знає, хто буде прем’єром

Неділя, 21 липня 2019, 10:44

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявляє, що її команда готова взятися до роботи у Верховній Раді негайно, але не відповіла, чи готова бути прем’єром.

Про це вона заявила на виборчій дільниці після голосування на позачергових виборах  до парламенту.  

"Сьогодні ніхто не знає, хто буде наступним прем’єром. Тільки від вашого голосу все залежить. Ви голосуєте за партію, за кандидатів, і ви голосуєте за наступного прем'єр-міністра. Тому обирайте", - відповіла Тимошенко на питання, чи готова вона бути прем’єром.

 
Фото Соні Лукашової, УП

Разом з тим, вона наголосила, що її команда "як ніяка інша готова сьогодні" до роботи.

"Наша команда готова буде братися за роботу негайно. Ми готові до роботи", - сказала Тимошенко.  

За її словами, сьогодні доля України у руках кожного виборця.

"Сьогодні у кожного в руках доля України. Треба просто взяти паспорт, піднятися, прийти на дільницю і зробити не емоційний вибір, а зробити вибір всім серцем, всім розумом, для того, щоб нарешті у нас виник шанс", - підсумувала Тимошенко.  

 
Фото соні Лукашової, УП

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори.

  • Згідно з опитуванням соціальної групи "Рейтинг" від 13-17 липня, партію "Батьківщина" готові підтримати 6,9% виборців.

Українська правда

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Теми: БатьківщинаТимошенковибори
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