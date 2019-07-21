Тимошенко: Никто не знает, кто будет премьером
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.
Об этом она заявила на избирательном участке после голосования на внеочередных выборах в парламент.
"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Вы голосуете за партию, за кандидатов, и вы голосуете за следующего премьер-министра. Поэтому выбирайте", - ответила Тимошенко на вопрос, готова ли она быть премьером.
Вместе с тем, она подчеркнула, что ее команда "как никакая другая готова сегодня" к работе.
"Наша команда готова будет браться за работу немедленно. Мы готовы к работе", - сказала Тимошенко.
"Це не бюлетень за партію - це бюлетень за життя" pic.twitter.com/6pPDDaRBXo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.
По ее словам, сегодня судьба Украины в руках каждого избирателя.
"Сегодня у каждого в руках судьба Украины. Надо просто взять паспорт, подняться, прийти на участок и сделать не эмоциональный выбор, а сделать выбор всем сердцем, всем умом, для того, чтобы наконец у нас возник шанс", - подытожила Тимошенко.
Напомним:
- 21 июля в Украине проходят досрочные парламентские выборы.
-
Согласно опросу социальной группы "Рейтинг" от 13-17 июля, партию "Батькивщина" готовы поддержать 6,9% избирателей.