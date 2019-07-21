Тимошенко: Никто не знает, кто будет премьером

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

Об этом она заявила на избирательном участке перед голосованием на внеочередных выборах в парламент.

"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Поэтому выбирайте", - ответила Тимошенко на вопрос, готова ли она быть премьером.

Фото Сони Лукашовой, УП

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