Тимошенко: Никто не знает, кто будет премьером

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

Об этом она заявила на избирательном участке после голосования на внеочередных выборах в парламент.

"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Вы голосуете за партию, за кандидатов, и вы голосуете за следующего премьер-министра. Поэтому выбирайте", - ответила Тимошенко на вопрос, готова ли она быть премьером.

Фото Сони Лукашовой, УП

Вместе с тем, она подчеркнула, что ее команда "как никакая другая готова сегодня" к работе.

"Наша команда готова будет браться за работу немедленно. Мы готовы к работе", - сказала Тимошенко.

"Це не бюлетень за партію - це бюлетень за життя" pic.twitter.com/6pPDDaRBXo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.

По ее словам, сегодня судьба Украины в руках каждого избирателя.

"Сегодня у каждого в руках судьба Украины. Надо просто взять паспорт, подняться, прийти на участок и сделать не эмоциональный выбор, а сделать выбор всем сердцем, всем умом, для того, чтобы наконец у нас возник шанс", - подытожила Тимошенко.

Фото СОни Лукашовой, УП

Напомним: