Тимошенко: Никто не знает, кто будет премьером

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Воскресенье, 21 июля 2019, 10:44

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

Об этом она заявила на избирательном участке перед голосованием на внеочередных выборах в парламент.

"Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером. Только от вашего голоса все зависит. Поэтому выбирайте", - ответила Тимошенко на вопрос, готова ли она быть премьером.

 
Фото Сони Лукашовой, УП

Дополняется...

Украинская правда

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