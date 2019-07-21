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Четверо військовослужбовців підірвалися на Донбасі, двоє загинули

Неділя, 21 липня 2019, 11:21
Четверо військовослужбовців підірвалися на Донбасі, двоє загинули

У районі населеного пункту Щастя у Луганській області на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійною групою бойовиків, підірвалися два військовослужбовці, вони загинули на місці, ще двох евакуювали до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву. 

Також, за даними прес-служби ООС, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців отримали поранення. 

Повідомляється, що постраждалих евакуювали до міської лікарні. Стан їх здоров'я – задовільний. 

Українська правда

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Теми: ООСЩастя
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