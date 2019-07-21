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Четверо военнослужащих подорвались на Донбассе, двое погибли

Воскресенье, 21 июля 2019, 11:21
Четверо военнослужащих подорвались на Донбассе, двое погибли

В районе населенного пункта Счастье в Луганской области на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионной группой боевиков, подорвались двое военнослужащих, они погибли на месте, еще двоих эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Также, по данным пресс-службы ООС, в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения.

Сообщается, что пострадавших эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: ООССчастье
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