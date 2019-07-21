Четверо военнослужащих подорвались на Донбассе, двое погибли

4284 просмотра
Воскресенье, 21 июля 2019, 11:21

В районе населенного пункта Счастье в Луганской области на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионной группой боевиков, подорвались двое военнослужащих, они погибли на месте, еще двоих эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Также, по данным пресс-службы ООС, в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения.

Сообщается, что пострадавших эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Счастье


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 26 обстрелов за сутки, двое раненых 21 июля 2019, 07:53
На Донбассе началось "хлебное перемирие" 21 июля 2019, 00:43
Война на востоке: Оккупанты применяют артиллерию, двое погибших и трое раненых 20 июля 2019, 07:56
Все новости
Главные новости
В Украине открылись все участки, 27 с опозданием - ЦИК
Разумков прокомментировал слухи о том, что он станет спикером Рады
В Украине начались досрочные парламентские выборы
Верховный Суд разрешил ЦИК отказать Онищенко в регистрации
Все новости
Фото

13 ненужных изобретений, которые заставят вас улыбнуться

здоровье

Мифы о том, что вредит глазам

мнение

Привычки, которые преждевременно старят человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів