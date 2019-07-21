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В Україні відкрилися всі дільниці, 27 із запізненням – ЦВК

Неділя, 21 липня 2019, 11:39
В Україні відкрилися всі дільниці, 27 із запізненням – ЦВК

В Україні станом на 11 годину відкрилися всі виборчі дільниці, з них 27 – із запізненням.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в неділю.

"З 29 885 ДВК лише 27 ДВК відкрилося з порушенням терміну щодо 8 ранку", - сказала вона.

"На думку ЦВК, така кількість – 27 дільниць із майже 30 тисяч говорить про те, що процес розпочався належним чином", – підкреслила Сліпачук.

За її словами, більшість затримок пов’язані з технічними проблемами: "не можемо знайти ключ, не опечатані скриньки для голосування, не розкладені бюлетені".

Разом з тим, радник голови МВС Зорян Шкіряк повідомив, що станом на 11 ранку поліцейські зафіксували 382 повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом, повідомляє сайт МВС.

"Здебільшого зазначені факти пов’язані з: незаконною агітацією – 115,перешкоджанням здійсненню виборчого права– 21,конфліктом – 12,підкупом виборців – 10, пошкодженням майна – 7, повідомлення про замінування – 1. У місті Торецьку заявили про замінування всіх 14 дільниць", - заявив Шкіряк.

За його словами, лідерами у порушеннях лишаються Донецька область – 61, Дніпропетровська – 45, Запорізька – 38, місто Київ – 29, Херсонська – 27, Чернігівська та Одеська – по 20, Луганська – 18, Миколаївська – 16, Кіровоградська – 14, Київська та Харківська – по 12.

Нагадаємо:

  • Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що станом на 9 годину ранку неділі в Україні не відкрилося 8 виборчих дільниць.

Українська правда
Теми: вибориЦВК
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