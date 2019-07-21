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В Украине открылись все участки, 27 с опозданием - ЦИК

Воскресенье, 21 июля 2019, 11:39
В Украине открылись все участки, 27 с опозданием - ЦИК

В Украине по состоянию на 11:00 открылись все избирательные участки, из них 27 - с опозданием.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в воскресенье.

"Из 29885 УИК лишь 27 УИК открылось с нарушением срока относительно 8 утра", - сказала она.

"По мнению ЦИК, такое количество - 27 участков из почти 30 тысяч говорит о том, что процесс начался должным образом", - подчеркнула Слипачук.

По ее словам, большинство задержек связаны с техническими проблемами: "не можем найти ключ, не опечатаны урны для голосования, а не разложены бюллетени".

Вместе с тем, советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что по состоянию на 11 утра полицейские зафиксировали 382 сообщения, связанных с избирательным процессом, сообщает сайт МВД.

"В основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 115, препятствием осуществлению избирательного права – 21, конфликтом – 12, подкупом избирателей – 10, повреждением имущества - 7, сообщение о заминировании - 1. В городе Торецке заявили о заминировании всех 14 участков", - заявил Шкиряк.

По его словам, лидерами в нарушениях остаются Донецкая область - 61, Днепропетровская - 45, Запорожская - 38, Киев - 29, Херсонская - 27, Черниговская и Одесская - по 20, Луганская – 18, Николаевская - 16, Кировоградская - 14, Киевская и Харьковская - по 12.

Напомним:

  • Ранее председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что по состоянию на 9 утра воскресенья в Украине не открылось 8 избирательных участков.

Украинская правда
Темы: виборыЦИК
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