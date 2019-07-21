"Майорське" знову закрили: знайшли міну
Джерело: сайт МВС
На КПВВ "Майорське" знайдено вибухонебезпечний предмет, пункт пропуску тимчасово закритий.
Пряма мова: "Близько 12.10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" неподалік від узбіччя дороги виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну.
Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та особового складу ДПСУ, що забезпечує функціонування КПВВ головою ДПСУ за погодженням з Командувачем об'єднаних сил пропуск через лінію розмежування тимчасово припинено".
Деталі: Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета.
Що було раніше: Держслужба з надзвичайних ситуацій ініціювала тимчасове припинення функціонування КПВВ "Майорське" через виявлення вибухонебезпечного предмета.
Історія питання:
- Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у неділю зранку повідомив, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" призупинив роботу через повідомлення про замінування.
- Пізніше прес-служба МВС повідомила, що станом на 09.35 пропуск осіб у КПВВ "Майорське" повністю відновлено, будь-яких небезпечних предметів не виявлено.
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