"Майорське" знову закрили: знайшли міну

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Неділя, 21 липня 2019, 13:21
Фото з сайту МВС

Джерело: сайт МВС

На КПВВ "Майорське" знайдено вибухонебезпечний предмет, пункт пропуску тимчасово закритий.

Пряма мова: "Близько 12.10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" неподалік від узбіччя дороги виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну.

 
Фото з сайту МВС

Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та особового складу ДПСУ, що забезпечує функціонування КПВВ головою ДПСУ за погодженням з Командувачем об'єднаних сил пропуск через лінію розмежування тимчасово припинено".

Деталі: Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета.

Що було раніше: Держслужба з надзвичайних ситуацій ініціювала тимчасове припинення функціонування КПВВ "Майорське" через виявлення вибухонебезпечного предмета.

Історія питання:

  • Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у неділю зранку повідомив, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" призупинив роботу через повідомлення про замінування.
  • Пізніше прес-служба МВС повідомила, що станом на 09.35 пропуск осіб у КПВВ "Майорське" повністю відновлено, будь-яких небезпечних предметів не виявлено.

Українська правда

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Теми: кордон ДСНС


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