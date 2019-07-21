Джерело: сайт МВС

На КПВВ "Майорське" знайдено вибухонебезпечний предмет, пункт пропуску тимчасово закритий.

Пряма мова: "Близько 12.10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" неподалік від узбіччя дороги виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну.

Фото з сайту МВС

Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та особового складу ДПСУ, що забезпечує функціонування КПВВ головою ДПСУ за погодженням з Командувачем об'єднаних сил пропуск через лінію розмежування тимчасово припинено".

Деталі: Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета.

У МВС додали, що про відновлення пропускних операцій у КПВВ "Майорське" буде повідомлено додатково.

Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

Пізніше в прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 15 годину вже знайдено 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни. Піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території.

Що було раніше: Держслужба з надзвичайних ситуацій ініціювала тимчасове припинення функціонування КПВВ "Майорське" через виявлення вибухонебезпечного предмета.

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