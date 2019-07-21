Источник: сайт МВД

На КПВВ "Майорское" найден взрывоопасный предмет, пункт пропуска временно закрыт.

Прямая речь: "Около 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.

Фото с сайта МВД

Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающего функционирование КПВВ председателем ГПСУ по согласованию с командующим объединенных сил пропуск через линию разграничения временно прекращен".

Детали: Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета.

В МВД добавили, что о восстановлении пропускных операций в КПВВ "Майорское" будет сообщено дополнительно.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Что было ранее: Госслужба по чрезвычайным ситуациям инициировала временное прекращение функционирования КПВВ "Майорское" из-за обнаружения взрывоопасного предмета.

История вопроса: