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"Майорское" снова закрыли: нашли мину и снаряд

Воскресенье, 21 июля 2019, 13:21
Майорское снова закрыли: нашли мину и снаряд
Фото с сайта МВД

Источник: сайт МВД

На КПВВ "Майорское" найден взрывоопасный предмет, пункт пропуска временно закрыт.

Прямая речь: "Около 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.

 
Фото с сайта МВД

Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающего функционирование КПВВ председателем ГПСУ по согласованию с командующим объединенных сил пропуск через линию разграничения временно прекращен".

Детали: Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета.

В МВД добавили, что о восстановлении пропускных операций в КПВВ "Майорское" будет сообщено дополнительно.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15 часов уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины. Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Что было ранее: Госслужба по чрезвычайным ситуациям инициировала временное прекращение функционирования КПВВ "Майорское" из-за обнаружения взрывоопасного предмета.

История вопроса:

  • Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в воскресенье утром сообщил, что контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" приостановил работу из-за сообщения о заминировании.
  • Позже пресс-служба МВД сообщила, что на 09.35 пропуск лиц в КПВВ "Майорское" полностью восстановлен, опасных предметов не обнаружено.

Украинская правда

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Темы: границаГСЧС
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