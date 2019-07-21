"Майорское" снова закрыли: нашли мину и снаряд
Источник: сайт МВД
На КПВВ "Майорское" найден взрывоопасный предмет, пункт пропуска временно закрыт.
Прямая речь: "Около 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.
Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающего функционирование КПВВ председателем ГПСУ по согласованию с командующим объединенных сил пропуск через линию разграничения временно прекращен".
Детали: Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета.
В МВД добавили, что о восстановлении пропускных операций в КПВВ "Майорское" будет сообщено дополнительно.
Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.
Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15 часов уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины. Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.
Что было ранее: Госслужба по чрезвычайным ситуациям инициировала временное прекращение функционирования КПВВ "Майорское" из-за обнаружения взрывоопасного предмета.
История вопроса:
- Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в воскресенье утром сообщил, что контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" приостановил работу из-за сообщения о заминировании.
- Позже пресс-служба МВД сообщила, что на 09.35 пропуск лиц в КПВВ "Майорское" полностью восстановлен, опасных предметов не обнаружено.