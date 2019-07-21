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Виборчком на окрузі Кононенка зібрався, але склад комісії не змінив

Неділя, 21 липня 2019, 16:28

Окружна виборча комісія №94 (Київська обл.) скликала засідання, де мала розглянути питання внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, однак станом на 14:00 питання залишилося невирішеним.

Про це 21 липня повідомляє ГО "Опора". 

Відповідно до повідомлення, на засіданні виник черговий конфлікт навколо теми подань щодо замін членів дільничних виборчкомів у межах 94 виборчого округу.

"Заступник і члени комісії сперечалися щодо розгляду подань, згадуючи засідання, яке відбулося напередодні. Своє бачення ситуації висловлювали і представники "Самопомочі". Заступник голови комісії повідомив, що ОВК отримала подання. Закривши засідання (20 липня - ред.), намагалися їх перевірити, однак, за словами заступника голови ОВК, на комісію та її голову почали чинити психологічний тиск, також мали місце погрози", - повідомляє "Опора".

Разом з тим присутній на засіданні член комісії це заперечила.

За її словами, коли розпочалося засідання 20 липня, комісія отримала 4 подання, які були ще не перевірені системою "Вибори".

"Комісії повідомили, що система "Вибори" не працює, однак член комісії зв'язалась з тими, хто модерує систему і її запевнили, що ніякого збою немає. Водночас представниця "Самопомочі" зазначила, що ОВК все ж не задовольнила їхні подання, таким чином позбавивши суб'єкт виборчого процесу права на представлення у ДВК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 

  • Раніше у партії "Самопоміч" подали скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини, вимагаючи розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. 
  • У "Самопомочі" заявили, що на окрузі очікували масових порушень і фальсифікацій та нагадали, що кандидатом на 94 окрузі є депутат від БПП Ігор Кононенко. 
  • За фактом перешкоджання виборчого права по 94 виборчому округу відкрито кримінальне провадження за ст. 157 ККУ.

Українська правда

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Теми: вибориЦВКОВККиївська областьКононенко
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