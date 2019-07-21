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Избирком в округе Кононенко собрался, но состав комиссии не изменил

Воскресенье, 21 июля 2019, 16:28

Окружная избирательная комиссия №94 (Киевская обл.) созвала заседание, где должна была рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий, однако по состоянию на 14:00 вопрос остался нерешенным.

Об этом 21 июля сообщает ОО "Опора".

Согласно сообщению, на заседании возник очередной конфликт вокруг темы представлений о замене членов участковых избиркомов в пределах 94 избирательного округа.

"Заместитель и члены комиссии спорили о рассмотрении представлений, упоминая заседание, которое состоялось накануне. Свое видение ситуации высказывали и представители "Самопомочи". Замглавы комиссии сообщил, что ОИК получила представление, которое после зарытия заседания (20 июля - ред.), пытались проверить, однако, по словам замглавы ОИК, на комиссию и ее председателя начали оказывать психологическое давление, также имели место угрозы , - сообщает "Опора".

Вместе с тем присутствующий на заседании член комиссии это отрицала.

По ее словам, когда началось заседание 20 июля, комиссия получила 4 представления, которые были еще не проверены системой "Выборы".

"Комиссии сообщили, что система "Выборы" не работает, однако член комиссии связалась с теми, кто модерирует систему и ее заверили, что никакого сбоя нет. В то же время представитель "Самопомочи" отметила, что ОИК все же не удовлетворила их представления, таким образом лишив субъект избирательного процесса права на представление в УИК", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • Ранее в партии "Самопомич" подали жалобу в ЦИК из-за подготовки фальсификаций на 94 округе в Обуховском и Васильковском районах Киевщины, требуя распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав.
  • В "Самопомочи" заявили, что в округе ожидали массовых нарушений и фальсификаций и напомнили, что кандидатом на 94 округе является депутат от БПП Игорь Кононенко.
  • По факту препятствования избирательного права по 94 избирательному округу открыто уголовное производство по ст. 157 УК.

Украинская правда

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Темы: виборыЦИКОИККиевская областьКононенко
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