Избирком в округе Кононенко собрался, но состав комиссии не изменил

2050 просмотров
Воскресенье, 21 июля 2019, 16:28

Окружная избирательная комиссия №94 (Киевская обл.) созвала заседание, где должна была рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий, однако по состоянию на 14:00 вопрос остался нерешенным.

Об этом 21 июля сообщает ОО "Опора".

Согласно сообщению, на заседании возник очередной конфликт вокруг темы представлений о замене членов участковых избиркомов в пределах 94 избирательного округа.

"Заместитель и члены комиссии спорили о рассмотрении представлений, упоминая заседание, которое состоялось накануне. Свое видение ситуации высказывали и представители "Самопомочи". Замглавы комиссии сообщил, что ОИК получила представление, которое после зарытия заседания (20 июля - ред.), пытались проверить, однако, по словам замглавы ОИК, на комиссию и ее председателя начали оказывать психологическое давление, также имели место угрозы , - сообщает "Опора".

Вместе с тем присутствующий на заседании член комиссии это отрицала.

По ее словам, когда началось заседание 20 июля, комиссия получила 4 представления, которые были еще не проверены системой "Выборы".

"Комиссии сообщили, что система "Выборы" не работает, однако член комиссии связалась с теми, кто модерирует систему и ее заверили, что никакого сбоя нет. В то же время представитель "Самопомочи" отметила, что ОИК все же не удовлетворила их представления, таким образом лишив субъект избирательного процесса права на представление в УИК", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • Ранее в партии "Самопомич" подали жалобу в ЦИК из-за подготовки фальсификаций на 94 округе в Обуховском и Васильковском районах Киевщины, требуя распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав.
  • В "Самопомочи" заявили, что в округе ожидали массовых нарушений и фальсификаций и напомнили, что кандидатом на 94 округе является депутат от БПП Игорь Кононенко.
  • По факту препятствования избирательного права по 94 избирательному округу открыто уголовное производство по ст. 157 УК.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы ЦИК ОИК Киевская область Кононенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко рассказал, с кем будет "дружить" в парламенте 21 июля 2019, 15:38
Глава УИК пригнал под участок автомобиль с агитацией "за Кивалова" 21 июля 2019, 15:25
Вакарчук ответил на слухи о том, что снова сдаст депутатский мандат 21 июля 2019, 13:45
Все новости
Главные новости
"Майорское" снова закрыли: нашли мину и снаряд
Зеленский о премьере: Должен быть экономистом, который не был во власти
ЦИК начала обнародовать явку на 12 часов
В Украине открылись все участки, 27 с опозданием - ЦИК
Все новости
Фото

10 материалов, скопированных людьми

история

20 фактов из прошлого, которые вы не знали о Волыни

еда

Летнее оздоровительное питание. Советы врача-диетолога

Поиск по сайту
Архив
Весь архів