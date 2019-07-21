"Майорське" ніяк не відновить роботу: знайшли 12 вибухонебезпечних предметів

На КПВВ "Майорське" у ході обстеження території піротехніки виявили 12 вибухонебезпечних предметів.

Про це 21 липня повідомив глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"Піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни", - повідомив він.

Піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території.

фото - ДСНС України

Разом з тим в офісі омбудсмена України повідомили, що представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко відвідав КПВВ "Майорське", де здійснив моніторинг дотримання виборчих прав військовослужбовців.

"На момент візиту процес голосування на КПВВ було призупинено через повідомлення про замінування. Рішенням командування пункт було закрито для здійснення відповідних заходів. Така ж ситуація спостерігалася й зранку, коли через повідомлення про мінування КПВВ було закрито на годину-півтори", - йдеться у повідомленні.

За даними офісу омбудсмена, у смт. Зайцеве працює дві дільничні виборчі комісії, одна з них забезпечує волевиявлення військовослужбовців, її представник присутній на КПВВ зі списками виборців, до списків внесено 3100 осіб.

Серед місцевих мешканців і тих, хто приїхав голосувати з тимчасово окупованої території, у першій половині дня проголосували понад 500 осіб (понад 15% від загальної кількості виборців, внесених до списків).

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