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"Майорское" никак не восстановит работу: нашли 12 взрывоопасных предметов

Воскресенье, 21 июля 2019, 17:47

На КПВВ "Майорское" в ходе обследования территории пиротехники обнаружили 12 взрывоопасных предметов.

Об этом 21 июля сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - сообщил он.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

 
 
фото - ГСЧС украины

Вместе с тем в офисе омбудсмена Украины сообщили, что представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Трофименко посетил КПВВ "Майорское", где совершил мониторинг соблюдения избирательных прав военнослужащих.

"На момент визита процесс голосования на КПВВ был приостановлен из-за сообщения о заминировании. Решением командования пункт был закрыт для осуществления соответствующих мероприятий. Такая же ситуация наблюдалась и утром, когда из-за сообщения о минировании КПВВ был закрыт на час-полтора", - говорится в сообщении.

По данным офиса омбудсмена, в пгт. Зайцево работает две участковые избирательные комиссии, одна из них обеспечивает волеизъявление военнослужащих, ее представитель присутствовал на КПВВ со списками избирателей, в списки внесены 3100 человек.

Среди местных жителей и тех, кто приехал голосовать с временно оккупированной территории, в первой половине дня проголосовали более 500 человек (более 15% от общего количества избирателей, внесенных в списки).

Напомним,

  • Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям инициировала временное прекращение функционирования КПВВ "Майорское" из-за обнаружения взрывоопасного предмета.
  • В МВД сообщили, что группой разминирования ГСЧС на КПВВ "Майорское" было обнаружен взрывоопасный предмет, пункт пропуска был временно закрыт.
  • По состоянию на 15:00 была обнаружена 1 минометная минА 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины.

Украинская правда
Темы: ДонбассГСЧС
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