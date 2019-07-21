Апероль і шашлик: чим пригощали у штабі "ЄС" просто неба
Штаб "Європейської солідарності" п’ятого президента Петра Порошенка розташувався під відкритим небом у дворі партійного офісу.
У прес-центр партії навідалися журналісти "Української правди".
Штаб "ЄС" почав розгортатися одразу після невеличкого дощу. Станом на 15-16 годину у прес-центрі "ЄС" було не людно, однак уже о 18.00 на місці можна було помітити і дітей Порошенка, і багатьох кандидатів із першої 30-ки партії.
Лопата плову? pic.twitter.com/9SOear43jm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.
Хай син Порошенка ходить у Штаб ЄС. pic.twitter.com/whVCVu2ma5— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
У Порошенка вважають, що їсти шаурму це не президентський формат, а от пригощати пловом та шашликом журналістів та гостей збираються.
Неофіційно у штабі Порошенка розповідають, що партія "Слуга народу" просто "розриває мажоритарку" на Сході та в Києві.
Шаурми у Порошенка не буде)) а от шашлик обіцяють pic.twitter.com/MHjQa8T7UM— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
Як пригощають у штабі ЄС #вибори2019 pic.twitter.com/JLDJoIDb1m— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
За даними представників "ЄС", у столиці майже всі округи виграють люди з пропрезидентської партії "Слуга народу". У "ЄС" обіцяли дати брифінг після оприлюднення екзит-полів.
Штаб Солідарності розгортається pic.twitter.com/PJUPyCdYW8— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні тривають позачергові парламентські вибори.