Апероль і шашлик: чим пригощали у штабі "ЄС" просто неба

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Неділя, 21 липня 2019, 18:39

Штаб "Європейської солідарності" п’ятого президента Петра Порошенка розташувався під відкритим небом у дворі партійного офісу.

У прес-центр партії навідалися журналісти "Української правди".

Штаб "ЄС" почав розгортатися одразу після невеличкого дощу. Станом на 15-16 годину у прес-центрі "ЄС" було не людно, однак уже о 18.00 на місці можна було помітити і дітей Порошенка, і багатьох кандидатів із першої 30-ки партії.

 
фото: УП
 
Фото: УП

У Порошенка вважають, що їсти шаурму це не президентський формат, а от пригощати пловом та шашликом журналістів та гостей збираються.

Неофіційно у штабі Порошенка розповідають, що партія "Слуга народу" просто "розриває мажоритарку" на Сході та в Києві.

 
фото: УП

За даними представників "ЄС", у столиці майже всі округи виграють люди з пропрезидентської партії "Слуга народу". У "ЄС" обіцяли дати брифінг після оприлюднення екзит-полів.

 
фото: Роман Романюк УП

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні тривають позачергові парламентські вибори.

Роман Кравець, Роман Романюк, Альона Мазуренко, УП

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Теми: Порошенко Європейська солідарність вибори Верховна Рада


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