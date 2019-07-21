Апероль и шашлык: чем угощали в штабе "ЕС" под открытым небом
Штаб "Европейской солидарности" пятого президента Петра Порошенко расположился под открытым небом во дворе партийного офиса.
В пресс-центр партии наведались журналисты "Украинской правды".
Штаб "ЕС" начал разворачиваться сразу после небольшого дождя. По состоянию на 15-16 час в пресс-центре "ЕС" было не людно, однако уже в 18.00 на месте можно было заметить и детей Порошенко, и многих кандидатов из первой 30-ки партии.
Лопата плову? pic.twitter.com/9SOear43jm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 липня 2019 р.
Хай син Порошенка ходить у Штаб ЄС. pic.twitter.com/whVCVu2ma5— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
У Порошенко считают, что есть шаурму это не президентский формат, а вот угощать пловом и шашлыком журналистов и гостей собираются.
Неофициально в штабе Порошенко рассказывают, что партия "Слуга народа" просто "разрывает мажоритарку" на Востоке и в Киеве.
Шаурми у Порошенка не буде)) а от шашлик обіцяють pic.twitter.com/MHjQa8T7UM— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
Як пригощають у штабі ЄС #вибори2019 pic.twitter.com/JLDJoIDb1m— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 липня 2019 р.
По данным представителей "ЕС", в столице почти все округа выигрывают люди с пропрезидентской партии "Слуга народа". В "ЕС" обещали дать брифинг после обнародования экзит-полов.
Штаб Солідарності розгортається pic.twitter.com/PJUPyCdYW8— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 21 липня 2019 р.
Напомним:
- 21 июля в Украине продолжаются внеочередные парламентские выборы.