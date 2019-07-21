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Апероль и шашлык: чем угощали в штабе "ЕС" под открытым небом

Воскресенье, 21 июля 2019, 18:39

Штаб "Европейской солидарности" пятого президента Петра Порошенко расположился под открытым небом во дворе партийного офиса.

В пресс-центр партии наведались журналисты "Украинской правды".

Штаб "ЕС" начал разворачиваться сразу после небольшого дождя. По состоянию на 15-16 час в пресс-центре "ЕС" было не людно, однако уже в 18.00 на месте можно было заметить и детей Порошенко, и многих кандидатов из первой 30-ки партии.

 
ФОТО: УП
 
ФОТО: УП

У Порошенко считают, что есть шаурму это не президентский формат, а вот угощать пловом и шашлыком журналистов и гостей собираются.

Неофициально в штабе Порошенко рассказывают, что партия "Слуга народа" просто "разрывает мажоритарку" на Востоке и в Киеве.

 
ФОТО: УП

По данным представителей "ЕС", в столице почти все округа выигрывают люди с пропрезидентской партии "Слуга народа". В "ЕС" обещали дать брифинг после обнародования экзит-полов.

 
ФОТО: РОМАН РОМАНЮК УП

Напомним:

  • 21 июля в Украине продолжаются внеочередные парламентские выборы.

Роман Кравец, Роман Романюк, Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьвиборыВерховная Рада
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