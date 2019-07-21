Ткаченко каже, що "Слуга народу" перемагає у всіх округах Києва

У партії "Слуга народу" стверджують, що їхня політсила перемагає на всіх мажоритарних округах у місті Києві.

Про це розповів журналістам номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко.

За його словами, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.

Нагадаємо: