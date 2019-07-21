Ткаченко каже, що "Слуга народу" перемагає у всіх округах Києва
У партії "Слуга народу" стверджують, що їхня політсила перемагає на всіх мажоритарних округах у місті Києві.
Про це розповів журналістам номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко.
За його словами, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.
На окрузі 211 у Києві "Слуги народу" перемагає Олександр Юрченко (32%), Володимир Прокопів від "Європейської солідарності" набирає 25%, Тарас Козак від "Голоса" - 8,3%.
Округ 212 – Максим Перебийніс,
Округ 213 – Артем Дубнов,
Округ 214 – Сергій Швець,
Округ 215 – Богдан Яременко,
Округ 216 – Леся Забуранна,
Округ 217 – Мар’яна Безугла,
Округ 218 – Дмитро Гурін,
Округ 219 – Микола Тищенко (34%) виграє у Олександра Третьякова (18%).
Округ 220 – Ганна Бондар (36%), Сергій Лещенко набирає 15%.
Округ 221 – Анна Пуртова (22%) виграє Леоніда Ємця (17%).,
Округ 222 – Роман Грищук (45%) виграє у Дмитра Андрієвського (14%).
Округ 223 – Людмила Буймістер (30%) виграє у Юрія Левченка з "Свободи" 25%.
Нагадаємо:
- За даними "Української правди", у партії "Слуга народу" є дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації, серед них і Олександр Ткаченко.