Ткаченко каже, що "Слуга народу" перемагає у всіх округах Києва

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Неділя, 21 липня 2019, 20:29

У партії "Слуга народу" стверджують, що їхня політсила перемагає на всіх мажоритарних округах у місті Києві.

Про це розповів журналістам номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко.

За його словами, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.

Нагадаємо:

  • За даними "Української правди", у партії "Слуга народу" є дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації, серед них і Олександр Ткаченко.

Українська правда

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Теми: вибори Київ


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