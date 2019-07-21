Ткаченко каже, що "Слуга народу" перемагає у всіх округах Києва

У партії "Слуга народу" стверджують, що їхня політсила перемагає на всіх мажоритарних округах у місті Києві.

Про це розповів журналістам номер 9 виборчого списку "Слуги народу" гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко.

За його словами, крім столиці, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми в "Слуги народу" - у Донецькій області і на заході.

На окрузі 211 у Києві "Слуги народу" перемагає Олександр Юрченко (32%), Володимир Прокопів від "Європейської солідарності" набирає 25%, Тарас Козак від "Голоса" - 8,3%.

Округ 212 – Максим Перебийніс,

Округ 213 – Артем Дубнов,

Округ 214 – Сергій Швець,

Округ 215 – Богдан Яременко,

Округ 216 – Леся Забуранна,

Округ 217 – Мар’яна Безугла,

Округ 218 – Дмитро Гурін,

Округ 219 – Микола Тищенко (34%) виграє у Олександра Третьякова (18%).

Округ 220 – Ганна Бондар (36%), Сергій Лещенко набирає 15%.

Округ 221 – Анна Пуртова (22%) виграє Леоніда Ємця (17%).,

Округ 222 – Роман Грищук (45%) виграє у Дмитра Андрієвського (14%).

Округ 223 – Людмила Буймістер (30%) виграє у Юрія Левченка з "Свободи" 25%.

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