Ткаченко говорит, что "Слуга народа" побеждает во всех округах Киева
В партии "Слуга народа" утверждают, что их политсила побеждает на всех мажоритарных округах в Киеве.
Об этом рассказал журналистам номер 9 избирательного списка "Слуги народа" гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко.
По его словам, кроме столицы, партия демонстрирует хорошие результаты в Днипре, Запорожье, Харькове. Проблемы у "Слуги народа" - в Донецкой области и на западе.
В округе 211 в Киеве от "Слуги народа" побеждает Александр Юрченко (32%), Владимир Прокопов от "Европейской солидарности" набирает 25%, Тарас Козак от "Голоса" - 8,3%.
Округ 212 - Максим Перебийнос,
Округ 213 - Артем Дубнов,
Округ 214 - Сергей Швец,
Округ 215 - Богдан Яременко,
Округ 216 - Леся Забуранная,
Округ 217 - Марьяна Безугла,
Округ 218 - Дмитрий Гурин,
Округ 219 - Николай Тищенко (34%) выигрывает у Александра Третьякова (18%).
Округ 220 - Анна Бондарь (36%), Сергей Лещенко набирает 15%.
Округ 221 - Анна Пуртова (22%) выигрывает Леонида Емца (17%).
Округ 222 - Роман Грищук (45%) выигрывает у Дмитрия Андриевского (14%).
Округ 223 - Людмила Буймистер (30%) выигрывает у Юрия Левченко с "Свободы" 25%.
Напомним:
- По данным "Украинской правды", у партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации, среди них и Александр Ткаченко.