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Ткаченко говорит, что "Слуга народа" побеждает во всех округах Киева

Воскресенье, 21 июля 2019, 20:29

В партии "Слуга народа" утверждают, что их политсила побеждает на всех мажоритарных округах в Киеве.

Об этом рассказал журналистам номер 9 избирательного списка "Слуги народа" гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко.

По его словам, кроме столицы, партия демонстрирует хорошие результаты в Днипре, Запорожье, Харькове. Проблемы у "Слуги народа" - в Донецкой области и на западе.

В округе 211 в Киеве от "Слуги народа" побеждает Александр Юрченко (32%), Владимир Прокопов от "Европейской солидарности" набирает 25%, Тарас Козак от "Голоса" - 8,3%.

Округ 212 - Максим Перебийнос,

Округ 213 - Артем Дубнов,

Округ 214 - Сергей Швец,

Округ 215 - Богдан Яременко,

Округ 216 - Леся Забуранная,

Округ 217 - Марьяна Безугла,

Округ 218 - Дмитрий Гурин,

Округ 219 - Николай Тищенко (34%) выигрывает у Александра Третьякова (18%).

Округ 220 - Анна Бондарь (36%), Сергей Лещенко набирает 15%.

Округ 221 - Анна Пуртова (22%) выигрывает Леонида Емца (17%).

Округ 222 - Роман Грищук (45%) выигрывает у Дмитрия Андриевского (14%).

Округ 223 - Людмила Буймистер (30%) выигрывает у Юрия Левченко с "Свободы" 25%.

Напомним:

  • По данным "Украинской правды", у партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации, среди них и Александр Ткаченко.

Украинская правда
Темы: виборыКиев
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