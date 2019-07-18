У Зеленського мають дві кандидатури на посаду Кличка

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Четвер, 18 липня 2019, 13:49

У партії "Слуга народу" мають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації.

Про це йдеться  у статті "Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка" на Українській правді.

За даними УП, перший кандидат – це гендиректор холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександр Ткаченко. Зараз він балотується у Раду за списком "Слуги народу" під №9.

Ткаченко наразі допомагає вести кампанії усім київським мажоритарникам у медійній та смисловій частині. Сам гендиректор "плюсів" запевняє, що не обговорював із Зеленським можливість свого призначення у Київську міську держадміністрацію.

"У нас було багато розмов стосовно того, що мене хвилює, і що мені цікаво. Перше – це гуманітарні питання, друге – це місто. Мені б хотілося бачити місто в кращому стані, ніж воно є зараз. Стосовно КМДА – ми не говорили", – пояснює свою позицію Ткаченко.

Другий кандидат в КМДА – бізнесмен Андрій Холодов, який балотується у парламент за списком "Слуги народу" під №22. Як пояснюють у партії, на президентських виборах він був одним із топів у київському штабі Зе!команди.

Холодов є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Джерела журналістів "Радіо Свобода" називають Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках.

Офіційно кандидат у депутати є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна", який виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції.

"Я б не сказав, що між Холодовим і Ткаченком існує страшний конфлікт. Але обоє регулярно приходять в ОПУ і "продають" свої кандидатури", – підсумовує джерело на Банковій.

Нагадаємо:

  • 11 липня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

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Теми: Кличко Київ Зеленський


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