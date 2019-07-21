Тимошенко не претендує на посади: Склад коаліції залежить від Зеленського

Джерело: підсумковий брифінг Юлії Тимошенко після оголошення результатів екзит-полів

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповідає конкретно на запитання, чи планує вона об’єднуватись у коаліцію з партією "Слуга народу", і каже, що це залежить від президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Найбільшу фракцію і перше місце отримала партія президента України Володимира Зеленського. І сьогодні в його особистих руках знаходиться питання формування коаліції. Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким створити коаліцію, кого висувати на посаду прем’єр-міністра, а також на посади міністрів, це тільки в його руках."

Тимошенко часто питають, чи готова вона до коаліції з президентом, однак лідерка "Батьківщини" ухиляється від запитання, мовляв, це буде вирішувати президент pic.twitter.com/Y59p8uum5x — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2019

"Із всіх патріотичних, проєвропейських сил в парламенті ми готові бути в єдиній коаліції тільки зі "Слугою народу" і партією "Голос". Більше ми не з ким коаліцію створювати не будемо".

"Наша команда, в коаліції або не коаліції… в будь-якому випадку, ми будемо служити Україні і будемо служити інтересам людей".

Тимошенко з командою під час підсумкової прес-конференції фото: соня лукашова, УП

Деталі: Тимошенко запевнила, що на жодні посади її команда не претендує.

"Батьківщина" визнає результати виборів, оскаржувати їх не буде.

Тимошенко під час прес-конференції привітала партію "Слуга народу" з перемогою на парламентських виборах.

фото: соня Лукашова, УП

Команда "Батьківщини" в парламенті збирається, зокрема, "захищати стратегічні підприємства і сільскогосподарську землю від будь-яких зазіхань продати – розпродати", добиватись підняття доходів і зниження тарифів, боротися зі "вбивчою медичною реформою".

Також Тимошенко готова підказувати владі і допомагати їй усіма силами.

фото: соня Лукашова, УП

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