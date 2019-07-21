Тимошенко не претендує на посади: Склад коаліції залежить від Зеленського

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Неділя, 21 липня 2019, 21:08

Джерело: підсумковий брифінг Юлії Тимошенко після оголошення результатів екзит-полів

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповідає конкретно на запитання, чи планує вона об’єднуватись у коаліцію з партією "Слуга народу", і каже, що це залежить від президента  Володимира Зеленського. 

Пряма мова: "Найбільшу фракцію і перше місце отримала партія президента України Володимира Зеленського. І сьогодні в його особистих руках знаходиться питання формування коаліції. Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким створити коаліцію, кого висувати на посаду прем’єр-міністра, а також на посади міністрів, це тільки в його руках."

"Із  всіх патріотичних, проєвропейських сил в парламенті ми готові бути в єдиній коаліції тільки зі "Слугою народу" і партією "Голос". Більше ми не з ким коаліцію створювати не будемо".

"Наша команда, в коаліції або не коаліції… в будь-якому випадку, ми будемо служити Україні і будемо служити інтересам людей".

 
Тимошенко з командою під час підсумкової прес-конференції
фото: соня лукашова, УП

Деталі: Тимошенко запевнила, що на жодні посади її команда не претендує.

"Батьківщина" визнає результати виборів, оскаржувати їх не буде.

Тимошенко під час прес-конференції привітала партію "Слуга народу" з перемогою на парламентських виборах.

 
фото: соня Лукашова, УП

Команда "Батьківщини" в парламенті збирається, зокрема, "захищати стратегічні підприємства і сільскогосподарську землю від будь-яких зазіхань продати – розпродати", добиватись підняття доходів і зниження тарифів, боротися зі "вбивчою медичною реформою".

Також Тимошенко готова підказувати владі і допомагати їй усіма силами.

 
фото: соня Лукашова, УП

Історія питання:

  • За результатми екзит-полів, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Соня Лукашова, УП

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Теми: Тимошенко вибори Батьківщина


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