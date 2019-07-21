Тимошенко не претендует на должности: Состав коалиции зависит от Зеленского

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Воскресенье, 21 июля 2019, 21:08

Источник: итоговый брифинг Юлии Тимошенко после объявления результатов экзит-полов

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не отвечает конкретно на вопрос, планирует ли она объединяться в коалицию с партией "Слуга народа", и говорит, что это зависит от президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его собственных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках".

"Из всех патриотических, проевропейских сил в парламенте мы готовы быть в единой коалиции только со "Слугой народа" и партией "Голос". Больше мы ни с кем коалицию создавать не будем".

"Наша команда, в коалиции или не коалиции... в любом случае, мы будем служить Украине и будем служить интересам людей".

 

Детали: Тимошенко заверила, что ни на какие должности ее команда не претендует.

"Батькивщина" признает результаты выборов, оспаривать их не будет.

Тимошенко во время пресс-конференции поздравила партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.

 

История вопроса:

  • По результатми экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос" .

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Темы: Тимошенко виборы Батькивщина


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