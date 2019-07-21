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Вибори до Ради: поліція посилює наряди на периферії

Неділя, 21 липня 2019, 21:29

Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час виборчого процесу.

Про це під час брифінгу 21 липня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує сайт МВС.

"Найголовніше – у нас немає жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але, ті правоохоронці, які були залучені до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями", - наголосив Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв  та повідомлень, пов’язаних з проведенням позачергових виборів. Правоохоронці внесли 71 повідомлення до ЄРДР.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало в свою чергу зазначає, що найбільш типовими порушеннями стали незаконна агітація, перешкоджання здійснення виборчого права, підкуп виборців, створення конфліктних ситуацій, підписи членами комісій протоколів результатів голосування ще до завершення волевиявлення і "мінування" дільниць.

"В активі цього виборчого дня: громадяни виносили, рвали чи намагалися, в буквальному розумінні слова, з’їсти бюлетені, демонстрували на знак протесту геніталії, вдавалися до зриву процесу голосування, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Не обійшлося без "тітушок", організованих груп людей з посвідченнями журналістів не зареєстрованих ЗМІ, спроб вкидання бюлетенів тощо", – пише він у Facebook.

Тракало також оприлюднив інфографіку щодо поточних результатів поліції на виборах.

Голова Національної поліції Сергій Князєв окремо наголосив, що поліція продовжить роботу і вночі.

"Окремо хочу звернути вашу увагу на події, які відбуваються на периферії. У Врадіївському районі біля ОВК збирається група "спортсменів", тому ми там посилюємо наряди поліції. Точно така ситуація на Вінниччині, в Ладижині. Біля виборчої комісії концентрується молодь, там також з’явиться адекватна кількість поліцейських", – сказав Князєв.

Українська правда
Теми: вибориМВСполіція
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