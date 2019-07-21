Вибори до Ради: поліція посилює наряди на периферії

Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час виборчого процесу.

Про це під час брифінгу 21 липня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує сайт МВС.

"Найголовніше – у нас немає жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але, ті правоохоронці, які були залучені до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями", - наголосив Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов’язаних з проведенням позачергових виборів. Правоохоронці внесли 71 повідомлення до ЄРДР.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало в свою чергу зазначає, що найбільш типовими порушеннями стали незаконна агітація, перешкоджання здійснення виборчого права, підкуп виборців, створення конфліктних ситуацій, підписи членами комісій протоколів результатів голосування ще до завершення волевиявлення і "мінування" дільниць.

"В активі цього виборчого дня: громадяни виносили, рвали чи намагалися, в буквальному розумінні слова, з’їсти бюлетені, демонстрували на знак протесту геніталії, вдавалися до зриву процесу голосування, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Не обійшлося без "тітушок", організованих груп людей з посвідченнями журналістів не зареєстрованих ЗМІ, спроб вкидання бюлетенів тощо", – пише він у Facebook.

Тракало також оприлюднив інфографіку щодо поточних результатів поліції на виборах.

Голова Національної поліції Сергій Князєв окремо наголосив, що поліція продовжить роботу і вночі.

"Окремо хочу звернути вашу увагу на події, які відбуваються на периферії. У Врадіївському районі біля ОВК збирається група "спортсменів", тому ми там посилюємо наряди поліції. Точно така ситуація на Вінниччині, в Ладижині. Біля виборчої комісії концентрується молодь, там також з’явиться адекватна кількість поліцейських", – сказав Князєв.