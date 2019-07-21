Выборы в Раду: полиция усиливает наряды на периферии

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Воскресенье, 21 июля 2019, 21:29

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.

Об этом во время брифинге 21 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует сайт МВД.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами", - подчеркнул Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Правоохранители внесли 71 сообщения в Единый реестр.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в свою очередь отмечает, что наиболее типичными нарушениями стали незаконная агитация, препятствование осуществлению избирательного права, подкуп избирателей, создание конфликтных ситуаций, подписи членами комиссий протоколов результатов голосования еще до завершения волеизъявления и "минирование" участков.

"В активе этого избирательного дня: граждане выносили, рвали пытались в буквальном смысле слова, съесть бюллетени, демонстрировали в знак протеста гениталии, прибегали к срыву процесса голосования, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не обошлось без "титушок" , организованных групп людей с удостоверениями журналистов не зарегистрированных СМИ, попыток вброса бюллетеней и т.д.", - пишет он в Facebook.

Тракало также обнародовал инфографику по текущим результатам полиции на выборах.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отдельно подчеркнул, что полиция продолжит работу и ночью.

"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. Во Врадиевском районе возле ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой области, в Ладыжине. Возле избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также  появится адекватное количество полицейских", - сказал Князев.

Украинская правда

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Темы: виборы МВД полиция


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