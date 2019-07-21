Выборы в Раду: полиция усиливает наряды на периферии

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.

Об этом во время брифинге 21 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует сайт МВД.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами", - подчеркнул Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Правоохранители внесли 71 сообщения в Единый реестр.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в свою очередь отмечает, что наиболее типичными нарушениями стали незаконная агитация, препятствование осуществлению избирательного права, подкуп избирателей, создание конфликтных ситуаций, подписи членами комиссий протоколов результатов голосования еще до завершения волеизъявления и "минирование" участков.

"В активе этого избирательного дня: граждане выносили, рвали пытались в буквальном смысле слова, съесть бюллетени, демонстрировали в знак протеста гениталии, прибегали к срыву процесса голосования, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не обошлось без "титушок" , организованных групп людей с удостоверениями журналистов не зарегистрированных СМИ, попыток вброса бюллетеней и т.д.", - пишет он в Facebook.

Тракало также обнародовал инфографику по текущим результатам полиции на выборах.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отдельно подчеркнул, что полиция продолжит работу и ночью.

"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. Во Врадиевском районе возле ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой области, в Ладыжине. Возле избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также появится адекватное количество полицейских", - сказал Князев.