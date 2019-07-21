"Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри

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Неділя, 21 липня 2019, 22:44
фото - Ельдар Сарахман

У партії Святослава Вакарчука "Голос" готові пропонувати лідера політсили на посаду прем'єр-міністра України.

Про це 21 липня заявила глава виборчого штабу Юлія Клименко, пише "Інтерфакс-Україна".

"На прем'єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука - ред.), але питання, - хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови", - зазначила Клименко.

Вона додала, що прем'єрство Вакарчука - "не самоціль і не буде умовою входження в коаліцію".

"Оскільки та партія, яка виграє (за даними екзит-полів, найбільшу кількість голосів отримала партія "Слуга народу" - ред.), має нести повну відповідальність, у тому числі і за прем'єр-міністра", - зазначила Клименко.

Клименко додала, що поки що з партією "Слуга народу" у "Голоси" не було ніяких переговорів.

"Ми не будемо ділити міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є ... Ми не будемо наполягати на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все буде залежати з одного боку від коаліційної угоди , а з іншого боку - ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері", - заявила другий номер в списку "Голосу".

Нагадаємо,

  • Раніше президент Володимир Зеленський після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18:00 заявив, що запрошує главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити, у тому числі і про посаду прем'єр-міністра.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: Вакарчук прем'єр вибори


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