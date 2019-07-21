Зеленський про прем’єра і Раду: Запрошуємо Вакарчука до розмови

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує очільника партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити зокрема і про посаду прем’єр-міністра.

Про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18 годину.

"Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем‘єра Вакарчука - це питання до нього, тому що це велика відповідальність", - сказав президент.

За його словами, прем‘єром "повинен бути не політик, гуру економіки з авторитетом на Заході".

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