Зеленський про прем’єра і Раду: Запрошуємо Вакарчука до розмови

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Неділя, 21 липня 2019, 20:18
колаж УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує очільника партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити зокрема і про посаду прем’єр-міністра.

Про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18 годину.

"Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем‘єра Вакарчука - це питання до нього, тому що це велика відповідальність", - сказав президент.

За його словами, прем‘єром "повинен бути не політик, гуру економіки з авторитетом на Заході".

Нагадаємо: 

  • Зранку 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.  
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 18.00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% подолали п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Роман Кравець, Альона Мазуренко УП

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Теми: Зеленський Вакарчук вибори прем'єр Верховна Рада


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