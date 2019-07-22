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Садовий готовий піти з керівної посади в "Самопомочі"

Понеділок, 22 липня 2019, 00:31

Джерело: коментар Андрія Садового для ТСН.

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що після провалу партії "Самопоміч" на позачергових парламентських виборах він має подати у відставку з посади її лідера.

Пряма мова: "Неможна бути одночасно і мером, і лідером партії. Це дуже важко – я це побачив за ті 5 років. Тому моя робота – я мер Львова. Я думаю, що є нормальний принцип демократичний: якщо ти не привів партію до перемоги – ти повинен подати у відставку і партія повинна обрати нового керівника.

Ми маємо багато класних якісних людей, думаю, будуть гідні люди (керувати партією – ред.). Я лишаюся, з "Самопомочі" нікуди не подінуся – я її створював, це як моя рідна дитина, але має бути більше драйву…".

Сам результат на виборах до парламенту 2019 року Садовий прокоментував так:

"Ми виконали з честю наш обов’язок, були гідною парламентською партією – зараз ми будемо позапарламентською партією.

Напевно, ми не врахували певні тренди, які є. Напевно, ми замало були популістичними. Ми говорили правду – а правда не завжди подобається. Але правда робить людей сильними. Тому тільки вперед, перед нами місцеві вибори.

Я з оптимізмом дивлюся в завтрашній день. Я бажаю доброї співпраці новому парламенту – щоб він зробив те, що не вдалося зробити парламенту, де була "Самопоміч", тому що нас всього-на-всього там було 26 депутатів. І ми дуже часто стояли на сторожі закону, здорового глузду.

Якщо зараз у парламенту буде робоча більшість, робоча коаліція – вперед, до перемоги, будем допомагати. Але якщо будуть робити шкідливі речі для держави – будем бити в набат".

Деталі: Садовий не шкодує, що після попередніх парламентських виборів відмовився стати прем’єр-міністром:

"При Порошенкові бути успішним прем’єром було неможливо – він сам був одночасно і прем’єром, і міністром, всім. Це ми зараз бачимо по Гройсману… Щоб бути якісним прем’єром, ти маєш опиратися на робочу більшість. Я думаю, що зараз буде, напевно, робоча більшість і прем’єр зможе працювати в унісон… Те, що ми мали в останні роки – це було сумно".

Що було раніше: Оприлюднені дані Національного екзит-полу показують, що до Верховної Ради 9 скликання потрапляють 5 партій, а "Самопоміч" не набирає і 2% голосів.

У березні Андрій Садовий заявляв, що більше не планує балотуватися на посаду міського голови Львова.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийСамопомічвибори
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